Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484,9 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 481,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 484,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.245 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yatırımcıların ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere odaklandığını kaydederek, rapordaki verilerin ABD Merkez Bankası'nın para politikası üzerinde etkili olması sebebiyle varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Bugün ayrıca küresel bazda hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin gündemin odağında olduğunu anımsatan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 484 lira 30 kuruşken satışı ise 484 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 790 lira satış fiyatı 795 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 3 Eylül güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.813,31 dolar

Satış: 1.813,50 dolar

Gram

Alış: 484,30 lira

Satış: 484,50 lira

Çeyrek

Alış: 790,57 lira

Satış: 795,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.214,00 lira

Satış: 3.245,00 lira