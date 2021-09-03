Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 3 Eylül 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,813 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 3 Eylül’de gram altın 484 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 3 Eylül 2021 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484,9 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 481,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 484,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.245 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, yatırımcıların ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere odaklandığını kaydederek, rapordaki verilerin ABD Merkez Bankası'nın para politikası üzerinde etkili olması sebebiyle varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini bildirdi.
Bugün ayrıca küresel bazda hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin gündemin odağında olduğunu anımsatan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 484 lira 30 kuruşken satışı ise 484 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 790 lira satış fiyatı 795 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 3 Eylül güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.813,31 dolar
Satış: 1.813,50 dolar
Gram
Alış: 484,30 lira
Satış: 484,50 lira
Çeyrek
Alış: 790,57 lira
Satış: 795,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.214,00 lira
Satış: 3.245,00 lira