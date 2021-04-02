Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30'da bir araya gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Lütfi Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda, AB büyükelçilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı "Ekonomi Reformları"na ilişkin sunumda bulunacak.
Bakan Elvan, bugün saat 15.30'da başlayacak görüşmede, büyükelçilere, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında bilgi vererek, onlardan gelecek soruları cevaplayacak.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan
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