Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Lütfi Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda, AB büyükelçilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı "Ekonomi Reformları"na ilişkin sunumda bulunacak.

Bakan Elvan, bugün saat 15.30'da başlayacak görüşmede, büyükelçilere, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında bilgi vererek, onlardan gelecek soruları cevaplayacak.