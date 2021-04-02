Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu 15 Temmuz şehit yakınlarına ve gazilerine ödenen aylık destek ödemesinde değişikliğe gitti.

Buna göre, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine aylık 1500 lira destek ödemesi yapılacak.