Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 09:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek 1500 liraya çıkarıldı
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen desteği aylık 1500 liraya çıkardı.
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu 15 Temmuz şehit yakınlarına ve gazilerine ödenen aylık destek ödemesinde değişikliğe gitti.
Buna göre, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine aylık 1500 lira destek ödemesi yapılacak.
Etiketler: 15 Temmuz Destek Ödemesi
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