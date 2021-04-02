Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 09:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Su ürünleri yetiştiricilerine destek ödemeleri başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2020 yılı su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında üreticilerimize 85 milyon liralık destek ödemesini bugün yapıyoruz. Hayırlı uğurlu ve bereketli olsun" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Bekir Pakdemirli Son Dakika Tarım ve Orman Bakanlığı
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