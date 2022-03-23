Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'in doğal gazını 2023'ün ilk yarısında kullanıma açmak için çalışmaların sürdüğüne dair Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında şu ifaladeler yer verdi:

"Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz 2023’ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak."