Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 09:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Dönmez: Hedefimiz 2023’ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak
[Fotoğraf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin çalışmalarının yapımının devam ettiğini belirterek, "Hedefimiz 2023’ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'in doğal gazını 2023'ün ilk yarısında kullanıma açmak için çalışmaların sürdüğüne dair Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımında şu ifaladeler yer verdi:
"Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz 2023’ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak."
Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor ????— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 22, 2022
???? Hedefimiz 2023’ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak. pic.twitter.com/2DXFZz8SMT
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