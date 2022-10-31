Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fatih Dönmez, enerji diplomasisi kapsamında Umman, Katar, Endonezya, Malezya, Almanya, Kazakistan ve Rusya'ya ziyaretler gerçekleştirdi.

Dönmez, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bugün başlayacak ve 4 gün sürecek ADIPEC 2022'ye de katılacak.

Etkinliğin ikinci gününde bakanlar panelinde konuşma yapacak olan Dönmez'in küresel enerji krizinin etkileri ve çözüm önerilerine yönelik konuşma yapması bekleniyor.

Bakan Dönmez'in Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui, Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber ile görüşmesi planlanıyor.