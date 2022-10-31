Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,8 yükselişle 4.242,75 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 üzerinde, 4.242,75 seviyesinden işlem gördü.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla cuma günü yarım seans açık olan günde satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,4 değer kaybıyla 4.218,50 puandan tamamladı. Endeks kontratında cuma akşam seansı gerçekleşmedi.
Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü faiz kararını açıklayacağı haftaya temkinli başladığını söyledi.
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