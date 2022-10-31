Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 üzerinde, 4.242,75 seviyesinden işlem gördü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla cuma günü yarım seans açık olan günde satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,4 değer kaybıyla 4.218,50 puandan tamamladı. Endeks kontratında cuma akşam seansı gerçekleşmedi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü faiz kararını açıklayacağı haftaya temkinli başladığını söyledi.