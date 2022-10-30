Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor...

İngiltere'nin stoklarında yalnızca 8-9 günlük enerji kaldığı belirtiliyor.

Paris ve Amsterdam yönetimlerinin durumu da parlak değil.

Fransa'nın yaklaşık 100, Hollanda'nın ise 123 günlük doğal gazı kaldığı ifade ediliyor.

Kıtada bir anda yükselen fiyatlar, şirketlere cazip geliyor.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre Çinli firmalar, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmalarını kâra dönüştürüyor; ABD'den aldığı LNG'yi yüksek fiyata Avrupa'ya satıyor.

Şirketlerin bu işten yüz milyonlarca dolar kar ettikleri ifade ediliyor.

ABD'deki şirketler de LNG'yi pahalıya sattıkları için Avrupa'yı tercih ediyor. Ancak ABD'de üretim kısıtlı.

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, "Kış şartları çok zorlaştığında, ABD'deki iç tüketim de artarsa -ki artacaktır-, ABD'nin ihraç edebileceği, ürettiği doğal gazın bir kısmına kota getirerek ihracat kotası getirmesi ve Avrupa Birliği'ni zora sokma ihtimali de söz konusu." ifadelerini kullandı.

Avrupa, sürekli stoklardan doğal gaz kullanmak zorunda kalacağı, fiyatların daha da tırmanacağı bir kışa adım adım yaklaşıyor.

Uzmanlar, yakın gelecekte Avrupa'nın krizden çıkma ihtimali olmadığı kanaatinde.

Artık Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarının, ABD piyasalarını da etkilediğine dikkati çekiyor.

Kamera: Fatih Karadavut

Kurgu: Ali Onur Demirtaş