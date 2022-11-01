Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 19:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Lavrov ile 'tahıl koridoru'nu görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasındaki görüşmede, tahıl koridoru konusu ele alındı.
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