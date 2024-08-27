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Ekonomi
AA 27.08.2024 17:10

Bakan Bolat'tan TÜSİAD'a ziyaret

Bakan Bolat, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret etti.

Bakan Bolat'tan TÜSİAD'a ziyaret
[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜSİAD Başkanı Turan ve heyetiyle bir araya geldiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ziyarette, hükümetin uygulamaya aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) güncellenmesi, yatırım ve teşvik programları ile dış ticaret verileri hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını belirten Bolat, şunları söyledi:

"Son yıllarda hayata geçirdiği yatırımlar, projeler ve reformlar sayesinde küresel ticaret pazarındaki rekabetçi gücünü ve payını artıran ülkemizin en öncelikli hedeflerinden biri de katma değeri yüksek ürünlerle küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirmektir. Bu noktada TÜSİAD başta olmak üzere iş dünyamızın değerli unsurlarıyla yakın koordinasyon içerisinde kalmayı önemsiyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni program ve stratejilerle sanayicilerimizi, üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı küresel alanda desteklemeye devam edeceğiz."

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Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
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