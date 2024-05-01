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Ekonomi
AA 01.05.2024 19:04

Bakan Bolat, yarın OECD Ticaret Bakanları toplantısına katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Fransa'da düzenlenecek OECD Ticaret Bakanları toplantısına iştirak edecek, ikili görüşmeler yapacak.

Bakan Bolat, yarın OECD Ticaret Bakanları toplantısına katılacak
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolat, OECD Ticaret Bakanları toplantısına katılmak üzere yarın Fransa'ya gidecek.

Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticaret Bakanı Grace Fu ile görüşecek olan Bolat, ardından bakanlar konferansının açılış oturumuna katılacak.

Bolat'ın, program kapsamında düzenlenecek "sürdürülebilir kapsayıcı bir ekonomi ve topluma ulaşma: ortak zorluklar üzerine kanıt temelli politika yapımı", "güçlü ekonomik büyümeyi hızlandırmak için serbest ticaretin ve yatırımın teşvik edilmesi: kurallara dayalı, serbest ve adil bir uluslararası ekonomik düzen" ve "ekonomik dayanıklılık: veri-temelli tanımlama ve tartışma" oturumlarına katılması bekleniyor.

Bakan Bolat, ikili görüşmeler de yapacak.

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Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat
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