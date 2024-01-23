Bakan Bolat: Türk malı imajı kalitenin simgesi haline geldi

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından, MOS Fuarcılık ve Tüyap Fuarlar Yapım işbirliğiyle, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ve İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı-IIFF 2024 başladı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Bakan Bolat, küresel ihracat ve ticaretin 2023'te fren yaptığını, yüzde 5,6'lık bir gerileme yaşandığını belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'de ilk defa 26 salonda, 2 ayrı fuar merkezinin güçlerini birleştirdiğini ve bu fuarı organize ettiğini dile getirerek, şunlar kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun ihracatçılarımız 2023 yılında 255,8 milyar dolarlık bir mal ihracatı gerçekleştirdi. İhracatçılar nerede biz oradayız. Ticaret Bakanlığı olarak bütün imkanlarımızla ve bütçemizin yüzde 60'lık payıyla ihracatçılarımızın yanındayız. Hizmet ihracatında yine rekorlar altüst oldu. 2023'te hizmet ihracatçılarımız bize 100 milyar dolarlık hizmetler ihracatı ile güzel bir rekor verdi. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, vizyonu, istikrarlı ekonomi ve siyasi yönetimiyle 21 yılda çok büyük mesafe kaydettik.

Bu çerçevede mal ihracatımızda yaklaşık 7 kat, hizmet ihracatımızda 6,5 katlık bir artış kaydettik. Dünya mal ihracatındaki payımız yüzde 0,55'den yüzde 1,06'ya yükseldi. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda ihracatımızın öncülüğünde ekonomik büyümemiz hızlanarak devam edecek. Bu yıl 267 milyar dolar mal ihracatı, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyoruz. Bunun üstüne çıkarsak büyük bir başarı olacak ama hedefi gerçekleştirirsek rekorları altüst etmiş olacağız."

"Hedef 2028'de 375 milyar dolar mal ihracatı"

Bakan Bolat, 2028'de 375 milyar dolar mal ihracatı ile 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedeflediklerine işaret ederek, "Son 20 yılda Türk malı imajı Avrupa'da ve dünyada gerçekten kalitenin, tasarımın, dayanıklılığın, markanın, hızlı teslim ve başarılı bir satış sonrası hizmetin adeta simgesi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Gerek Avrupa'daki gerekse ABD'deki yatırımcı ve sanayicilerle Körfez ülkelerindeki yatırımcıların Türkiye'ye gelmek istediğini ifade eden Bolat, "Türkiye'de yatırım yapmak ve iş insanları ve sanayicilerle işbirliği yapmak istiyorlar. Bunları bize defaatle söylediler." dedi.

Bolat, bugün Türkiye'de birçok sektörün dünya liderliği için mücadele ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bundan biz iftihar ediyoruz. 2004 yılında mobilya sektörünün ihracatı 250-300 milyon dolar civarındaydı. Arkadaşlarımız 'Hedefimiz 2010'da 1 milyar doları yakalamak' diyorlardı ama bu ütopik bir hedef gibi kendileri de pek inanmadan söylüyorlardı. Bunu başardılar ve gerçekten bugün baktığımızda ihracatımızda hamdolsun 4,5 milyar dolar seviyesine ulaştılar ve 2028 hedefi 375 milyar doların içinde 20 milyar dolar. 12 milyar doları mobilya, 8 milyar doları ağaç ürünleri olmak üzere inşallah bu hedefi yakalayacaklar."

Bolat, Türk mobilya sektörünün dünyada 36. sıradan 2021'de 11'inci, 2022'de 9'uncu ve 2023'te 7'nci sıraya yükseldiğinin altını çizdi.

Bunun büyük bir başarı olduğunu belirten Bolat, "Dünya mobilya ihracatında pazar payımız 2002'de yüzde 0,43. 2022 yılında yüzde 2'ye ulaştık. 5 kat bir büyüme sergilemiş olduk. Tasarımdan markalaşmaya ve çevreye duyarlı ürünlerden kaliteli dizayna varıncaya kadar mobilya sektörümüz katma değerini arttırarak yoluna devam ediyor." diye konuştu.

Fuara katılımcı firma başına 222 bin 500 lira üst limitine kadar destek olduklarına işaret eden Bolat, "İnşallah 2025'te artarak bu desteğe devam edeceğiz. Yurt dışından alım heyetlerinin gelmesini organize ediyoruz o masrafları da karşılayarak hibe desteği veriyoruz." görüşlerini kaydetti.