Bakan Bolat: Son 24 ayın 14'ünde ihracat rekoru kırıldı

"Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bakan Bolat, büyük bir heyecan ve umutla başlayan 2000'li yılların dünya finans krizi, küresel salgın, sıcak savaşlar ve enerji savaşları gibi büyük çatışmalar ve krizlere maruz kaldığını söyledi.

Türkiye'nin, bu krizlerin ve ateş çemberinin ortasında yer almasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde siyasi istikrarını koruduğunu anlatan Bolat, ekonomideki reformlar, dış politikadaki başarılar ve hayata geçirilen büyük projelerde sanayide, tarımda, hizmetlerde ve ticarette büyük gelişmelere imza atıldığını bildirdi.

Bolat, bu sayede Türkiye'nin bölgede hem lider olduğunu hem de küresel bir oyuncu konumuna ulaştığını kaydederek, "Bugün Türkiye adeta barışın sembolü haline geldi ve ülkemiz bu dönemde terör belasını da defetti ve huzur içinde vatandaşlarımızın refahını, satın alma gücünü ve gelirini artırma yolunda ekonomik gelişmesine devam etti." diye konuştu.

Son 22 yılda Türkiye'nin milli gelirinin dolar bazında 6 kat artarak 1 trilyon 371 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Bolat, kişi başına düşen milli gelirin 4 kat yükselişle 16 bin dolara yaklaştığını ve Türkiye'nin Dünya Bankasına göre üst gelire sahip ülkeler ligine yükseldiğini anlattı.

"İhracatımız büyük sınamalara rağmen artarak yoluna devam ediyor"

Ticaret Bakanı Bolat, bu ekonomik büyüme ve gelişmede sanayinin, tarımın, ulaştırmanın, hizmetlerin ve ihracatın çok büyük payının bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatımız mal bazında mayıs sonu itibarıyla yıllık seviyede 7,5 kat artışla 265,5 milyar dolara ulaştı ve yükselişine devam etti. Hizmetler ihracatı da 8 kat artışla 115 milyar dolara yükseldi. Toplamda 377 milyar dolar geçen yıl döviz kazanmıştık ülke olarak. Bu yıl için Sayın Cumhurbaşkanımız en az 390 milyar dolar hedefi bize öngördü ve bunu da Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar başarıyla tamamlayacağız. Az önce bahsettiğim büyük krizler ve küresel sınamaların ortasında olmamıza rağmen başarılı bir kaptanlıkla gemimiz Allah'a şükür istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmekte."

Bolat, dünyada birçok sektörde ilk 5 ya da ilk 10'da yer aldıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl da ihracatımız büyük sınamalara rağmen artarak yoluna devam etmekte. Yılın ilk 6 ayının 5'inde geçen yılın aynı aylarından daha fazla mal ihracatı sağlamış durumdayız. Hizmet ihracatında da ilk 4 ay itibarıyla yükselişimize devam etmekteyiz. Son 24 ayın 14'ünde aylık ihracat rekorları kırıldı. İlk 5 ay itibarıyla yıllık mal ihracatında 265,5 milyar dolarla rekor kırdı. Hizmet ihracatında ilk 4 ay sonunda yıllık bazda 116,5 milyar dolara yükseldik."

"Uluslararası temaslarda Türkiye'nin artan itibar ve saygınlığını görüyoruz"

Bakan Bolat, bu başarıların devam edeceğinin altını çizerek, cari işlemler açığındaki düşüşten ve milli gelirdeki artıştan bahsetti.

İhracatı her kademede desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Bolat, "Geçen yıl 24,7 milyar liralık hibe destekleri sağladık ihracatçı firmalarımıza. Bu yıl da 33 milyar liralık hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz." diye konuştu.

Bolat, ihracatçılara sunulan hibe destekleri ve finansman imkanlarına ilişkin örnekler vererek, ihracatın artırılması hedefiyle ortaya konulan stratejileri ve programları dile getirdi.

Türkiye'nin uluslararası arenada öneminin her geçen gün arttığını ifade eden Bolat, "Bu noktada şunu iftiharla belirtmek istiyoruz ki Türkiye olarak bütün uluslararası zirvelerde G20, Türk Devletler Teşkilatı, Afrika Ticaret Zirvesi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, D8 (Gelişen 8 Ülke), Avrupa Birliği ve ABD ile yürütülen temaslarda Türkiye'mizin artan itibar ve saygınlığının büyük katkısını görmekteyiz." dedi.

Bolat, son dönemde uluslararası alanda gerçekleştirdikleri görüşmeler ve düzenledikleri zirvelerden bahsederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün dünyayı tarıyoruz. 'Ulaşamadığınız yerler sizin değildir.' anlayışı gereği bütün dünyada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya gayret ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefi bizler için sadece bir yön değil, aynı zamanda ilham kaynağıdır. Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapmak hedefimizdir. Aldığımız mesafeyle Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını üretimde, yatırımda, ihracatta ve her alanda kırmaya devam ediyoruz."