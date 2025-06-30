İşsizlik rakamları açıklandı: 25 aydır tek hanede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 69 bin azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,2 puan azalışla yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 11,9 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11, kadınlarda yüzde 23,5 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

"istihdam seviyemiz yükselirken, işsizlik oranımız da düşmeye devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan mayıs ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"İş gücü piyasasındaki güçlü görünüm korunmaya, istihdam seviyemiz yükselirken, işsizlik oranımız da düşmeye devam ediyor." değerlendirmesini yapan Yılmaz, mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinden daha iyi bir patikada ilerleyen işsizlik oranının tek haneli seviyesini sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstihdam oranı yüzde 49’a yükselirken, istihdamımız bir önceki aya göre 100 bin kişi artarak mayıs ayı itibarıyla 32,5 milyonun üzerindedir. Gençlerdeki işsizlik oranı da hem aylık hem de yıllık bazda 0,3 puan düşerek yüzde 15,4 seviyesine gerilemiş, gençlerin iş gücüne katılma ve istihdam oranları da geçen senenin aynı ayına göre yükselmiştir. Dezenflasyon sürecinde emin adımlarla ilerlerken, önümüzdeki dönemde iş gücü piyasasını daha da güçlendirecek adımlarımızla işsizliği azaltmayı, insan odaklı ve kapsayıcı kalkınma politikalarımız ile sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı amaçlıyoruz."

İşsizlik 25 aydır tek hanede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı mayıs ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinin iş gücü verilerinde de olumlu seyrinin devam ettiğini belirten Işıkhan, "Son 25 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı, bu yılın mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. 69 bin kişi azalan işsiz sayısı, 2 milyon 972 bin kişiye geriledi. Genç nüfusta da azalan işsizlik oranı, aynı dönemde 0,3 puan gerileyerek yüzde 15,4 oldu." ifadelerini kullandı.

İstihdamı destekleyici politikalarının olumlu sonuçlarını görmeye devam ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İstihdam sayısı aynı dönemde 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişiye, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49'a ulaştı. İş gücü piyasasında yaşanan değişimleri ele alarak çalışma hayatını güçlendirmek için uyguladığımız temel politikalarımız sayesinde iş gücümüz, aynı dönemde bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişiye ulaştı."