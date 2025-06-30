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Gündem
TRT Haber 30.06.2025 11:40

Memur ve emekli zammı perşembe günü belli oluyor

Haziran enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından perşembe günü açıklanacak. Memur ve emeklinin yılın ikinci yarısına ilişkin alacağı zam da belli olacak.

Memur ve emekli zammı perşembe günü belli oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu verileri 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam, netlik kazanacak.

5 aylık verilere göre memur ve emeklisinin hesaplanan zammı yüzde 14 virgül sıfır 1, SSK ve Bağ-kur emeklisinin zam oranı ise 15 virgül sıfır 9. Bu oranlara haziran enflasyonu da eklenecek.

Yapılacak zamdan yaklaşık 16 buçuk milyon emekli etkilenecek. 4 milyon memurun da yılın ikinci yarısına ilişkin zammı belli olacak.

Memur zammından hangi kalemler etkilenecek?

Yeni zam oranı birçok kalemi de etkileyecek. Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı gibi farklı sosyal destek ödemelerinin tutarı artacak. Engelli aylıkları da yeni zam ile birlikte güncellenecek. Dul ve yetim aylıkları da yükselecek.

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