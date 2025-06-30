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TRT Haber 30.06.2025 11:31

CHP kurultayı davası ertelendi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın 3. duruşmasında da karar çıkmadı. Duruşma 8 Eylül’e ertelendi. Görevsizlik kararına itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar verildi.

CHP kurultayı davası ertelendi

Davanın 3'üncü duruşması Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada dava açan delegeler ile CHP'nin avukatı karşılıklı olarak tezlerini dile getirdi.

Ara kararını açıklayan Mahkeme heyeti, kurultay davasının 8 Eylül'e ertelenmesine karar verildi.

Mahkeme başkanı, ceza yargılamasının kesinleşmesi ve görevsizlik kararına yapılan itirazın sonuçlanmasının bekleneceğini açıkladı.

Aralarında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın bulunduğu delegeler CHP kurultaylarının iptali istemiyle dava açmıştı.

Delegeler usulsüzlük iddiasıyla CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü kurultaylarının iptalini istemişti.

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