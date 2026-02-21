Açık 10.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 21.02.2026 10:06

Bakan Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüştü

Bakan Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu eş başkanlığını birlikte yürüttükleri Novak ve heyetiyle verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için atacağımız adımları değerlendirdik. Ticari ilişkilerimizde sürdürülebilirliğin güçlendirilerek devam etmesinin önemi hususunda mutabık kaldık. Küresel ve bölgesel sınamaların getirdiği yeni koşullarda ikili ilişkilerimizi ve iş birliğimizi güçlendireceğimiz yollara dair görüş alışverişinde bulunduk."

Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat Türkiye- Rusya İlişkileri Rusya
