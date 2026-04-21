Ekonomi
AA 21.04.2026 16:21

Bakan Bolat, Kosova'ya gidecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yarın Kosova'ya yapacağı ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin mevcut seyrinin ele alınması, ticaret hacminin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve özel sektörler arasındaki işbirliğinin desteklenmesine yönelik adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Bakan Bolat, Kosova'ya gidecek
Bakan Bolat, Priştine'ye resmi ziyarette bulunacak.

Bolat, programı kapsamında Kosova Başbakanı Albin Kurti, Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ve Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari-Lila ile görüşecek.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki güçlü dostluk ilişkilerinin ve çok boyutlu işbirliğinin daha da gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Bakan Bolat'ın ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin mevcut seyrinin ele alınması, ticaret hacminin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve özel sektörler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik somut adımların ele alınması planlanıyor.

NATO önderliğindeki çok uluslu barış gücü Kosova Gücü (KFOR) Karargahı'nı da ziyaret etmesi beklenen Bolat'ın, burada KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile görüşmesi öngörülüyor.

Görüşmede, bölgesel barış ve istikrarın muhafazası, güvenlik alanındaki işbirliği ve Türkiye'nin uluslararası misyonlara sağladığı katkıların ele alınması planlanıyor.

Bakan Bolat'ın, Kosova Türkleri Milli Bayramı kapsamında düzenlenecek resepsiyonda da Kosovalı soydaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.

İkili ticaret yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı

Öte yandan, Avrupa Birliği'nin "Batı Balkanlar Büyüme Planı" kapsamında ortaya çıkan fırsatların yanı sıra 2030 yılında Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapacak Kosova'nın altyapı ve üstyapı ihtiyaçları doğrultusunda müteahhitlik alanındaki desteğin de temaslarda ele alınması planlanıyor.

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasıyla ivme kazanan ticaret hacmi geçen yıl itibarıyla 1 milyar dolara yaklaşırken, Türk müteahhitlik firmaları bu ülkede 1,5 milyar dolarlık proje üstlendi.

