Bakan Bolat: İsrail ile ticaret konusunda aldığımız kararın arkasındayız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarının kesinlikle hayal ürünü olduğunu, gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.

"Kararımız yürürlüktedir"

İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak aldıkları kararın arkasında olduklarını vurgulayan Bolat, "Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir." dedi.