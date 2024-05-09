Çok Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.05.2024 12:05

Türkiye nisanda 211 milyon 494 bin dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den nisanda 211 milyon 494 bin dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiğini duyurdu.

Türkiye nisanda 211 milyon 494 bin dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti
[Fotoğraf: Getty]

Gürüz, yazılı açıklamasında, nisanda ülke geneli yaş meyve sebze ihracatında önemli gelişmeler yaşandığını söyledi. Sektörün nisanda 279 bin 88 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğinin bilgisini paylaşan Gürüz, söz konusu dönemde en çok domates, biber ve limon ihraç edildiğini ifade etti.

Gürüz, dış satımda ülkeler bazında ortaya çıkan verilere değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, nisan ayında 211 milyon 494 bin dolar yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Yılın dördüncü ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke 45 milyon 64 bin dolarla Rusya oldu. Bu ülkeyi 36 milyon 524 bin dolarla Romanya ikinci sırada, 24 milyon 955 bin dolarla Ukrayna üçüncü sırada izledi. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en dikkat çekici artışları Kuveyt, Irak ve Gürcistan pazarlarında yakaladık. Kuveyt'e yüzde 910 artışla 1 milyon 333 bin dolar, Irak'a yüzde 129 artışla 19 milyon 636 bin dolar, Gürcistan'a yüzde 113 artışla 6 milyon 353 bin dolar ihracat gerçekleştirdik."

ETİKETLER
İhracat
Sıradaki Haber
Limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarı yılın ilk 4 ayında arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:03
Türkiye'de her 15 dakikada bir kişi inme nedeniyle hayatını kaybediyor
12:47
Avustralya Başbakanı Albanese, Refah'a kara saldırısına karşı olduklarını söyledi
12:40
ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin önerge reddedildi
12:24
Emine Erdoğan'dan İsrail'in Refah bölgesine yönelik saldırısına tepki
12:49
Antalya'da iniş sırasında yolcu uçağının lastiği patladı
12:56
Bakan Yumaklı: Yangına ilk müdahale süremizi 40 dakikadan 11 dakikaya kadar düşürdük
Kanara Kanyonu'nda bulunan doğal kaya sığınakları tarih meraklılarını çekiyor
Kanara Kanyonu'nda bulunan doğal kaya sığınakları tarih meraklılarını çekiyor
FOTO FOKUS
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ