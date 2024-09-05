Bakan Bolat: Brezilya, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasında en büyük ticaret ortağımızdır

Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliğince başkentte düzenlenen Brezilya Ulusal Günü resepsiyonuna Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'nın yanı sıra büyükelçiler ve davetliler katıldı.

Resepsiyon, Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığınca seslendirilen Brezilya Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, değerli ortak olarak gördükleri Brezilya ile derin ve kalıcı dostluğu paylaştıklarını belirterek, Türkiye ile Brezilya arasındaki yakın ve verimli işbirliğini güçlendirmeye yönelik katkılarından dolayı Büyükelçi Ceglia'ya şükran duyduğunu kaydetti.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'nın ekonomik ve ticari alanlardaki ilerlemesini takdirle takip ettiklerini söyleyen Bolat, "Nitekim Türkiye ve Brezilya, geçmişte birçok zorluğu aşarak, küresel siyasete ve ekonomiye katkıda bulunan dünyanın en önde gelen gelişmekte olan ülkelerinden ikisi haline gelmişlerdir." dedi.

İkili ticari ve kültürel ilişkiler

Bolat, Brezilya İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki Dostluk ve Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının 160. yılının 2018'de kutlandığını hatırlatarak, bu anlaşmanın iki ülke arasındaki resmi diplomatik ilişkilerin başlangıcını temsil ettiğini dile getirdi.

Anlaşmanın imzalanmasından bu yana ortaklığı güçlendirdiklerini vurgulayan Bolat, İstanbul'dan Sao Paulo'ya 2009'da başlayan direkt uçuşların buna katkıda bulunduğuna ve Türk Hava Yollarının Brezilya'ya haftada 11 uçuş yaptığına işaret etti.

Bolat, Brezilya'da popüler olan Türk dizilerinin de iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirdiğine dikkati çekerek, bunların karşılıklı anlayış ve dostluk bağlarını güçlendirmek için elverişli ortam oluşturduğunu söyledi. Bolat, Türkiye'de Süper Lig'de boy gösteren Brezilyalı futbolcuların da ilişkilere katkı sağladığını belirtti.

"Brezilya'yı Güney Amerika'ya açılan bir kapı olarak konumlandırıyoruz ve ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Şu anda Brezilya, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasında en büyük ticaret ortağımızdır." ifadesini kullanan Bolat, geçen yıl, ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaştığını görmekten mutluluk duyduğunu paylaştı.

Bolat, iki ülkenin karşılıklı yatırımlarda da önemli işbirliğine sahip olduğunu kaydederek, Brezilya'daki Türk yatırımlarının 50 milyon dolara seviyesine ulaştığını, Brezilya'nın Türkiye'deki yatırımlarının da 600 milyon dolar mertebesinde olduğunu aktardı.

Türkiye ve Brezilya merkezli şirketlerini tarım, hayvancılık, sivil havacılık, otomobil, enerji gibi sektörlerde yatırım yapmaya teşvik etmenin gerekliliğine işaret eden Bolat, Türk müteahhitlik şirketlerinin Brezilya'da, dünya standartlarında altyapı hizmetlerini sağlama konusunda etkin rol üstlenebileceğini belirtti.

"İşbirliğini güçlendirmek için yakın çalışmaya hazırız"

Bolat, dünyanın son yıllarda birçok zorlukla karşı karşıya kaldığının altını çizerek, "Bölgesel ve küresel siyasi ve ekonomik riskler, özellikle Türkiye ve Brezilya gibi ülkeler arasında her zamankinden daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğunu bize net şekilde göstermektedir. Türkiye ve Brezilya, dünyanın ilk 20'si arasında yer alan büyük ekonomilerdir ve kendi bölgelerinde birbirleri için muazzam potansiyel taşımaktadır." dedi.

Dünyadaki sınamaları ele almanın yanı sıra daha iyi ve müreffeh dünya vizyonuna katkı vermek adına ikili ve çok taraflı platformlarda daha yakın çalışmanın önemli olduğunu kaydeden Bolat, "İşbirliğimizi güçlendirmek için Brezilya ile DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü), G20, MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) gibi platformlarda ve çeşitli küresel konularda daha yakın çalışmaya hazırız." diye konuştu.

Bolat, ekimde G20 Devlet ve Hükümet Başkanları 19'uncu Zirvesi için Brezilya'yı ziyaret edeceğini aktararak, ekonomik ilişkileri daha da ilerletmek için mevkidaşıyla kapsamlı fikir alışverişinde bulunmak istediğini söyledi. Bakan Bolat, G20 Ticaret Bakanları Zirvesi'ne katılmaktan memnuniyet duyacağını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı olarak uzak coğrafyalarda bulunan büyük ekonomilerle ticareti geliştirmek için Uzak Ülkeler Stratejisi'ni iki yıldır uyguladıklarına değinen Bolat, "Brezilya da bu stratejimizin odağına aldığı önemli ülkelerden birisidir. Bu minvalde, Brezilya özelinde tanıtım faaliyetlerimizi ve iş dünyalarımızı bir araya getirecek etkinliklere daha çok ağırlık ve öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolat, üçüncü ülkelerde ortak girişimler kurulması da dahil olmak üzere yeni projelerin geliştirilebileceğini ve lojistik ağların çeşitlendirilebileceğini dile getirerek, daha yüksek düzeyde işbirliğinin mümkün olduğunu vurguladı.

Türkiye-Brezilya ilişkilerine 4 yılı aşkın süredir katkı sunan ve yakında Türkiye'den ayrılması beklenen Büyükelçi Ceglia'ya teşekkürlerini sunan Bolat, Brezilya Ulusal Günü'nü kutladı ve Brezilya halkına esenlikler diledi.

"Türkiye, Brezilyalı turistler için bir mıknatıs gibi"

Büyükelçi Ceglia da konuşmasının başında resepsiyona katılan Türk yetkililere teşekkür etti.

Brezilya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin dostane ve umut verici olduğunu belirten Ceglia, Brezilya merkezli şirketlerin Türkiye'ye yatırımlarının sürdüğünü söyledi.

Ceglia, "Türkiye, Brezilyalı turistler için bir mıknatıs gibi." diyerek, İstanbul ile Sao Paulo arasında her hafta 11 uçuş yapıldığını ve bunun artacağını dile getirdi.

Türk kültürünün Brezilya'da sevildiğini aktaran Ceglia, ülkesinden birçok sanatçı, yazar ve müzisyenin Türkiye'deki festivaller ile seminerlere katıldığını ifade etti.

Ceglia, ülkesinin G20 dönem başkanlığını üstlendiğini anımsatarak, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, yoksulluk ve açlığa karşı küresel birlik oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.