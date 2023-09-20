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Ekonomi
TRT Haber 20.09.2023 01:35

Bakan Bolat: ABD'deki finans çevrelerinde Türkiye algısı çok olumlu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat ABD'de yatırımcılarla buluştu. Türkiye'deki yatırım ortamı ve fırsatların ele alındığı konferansı TRT Haber'e değerlendiren Bolat, "Amerikan iş çevrelerinde Türkiye'ye yatırım yapma iştahı yüksek" dedi. Şimşek de görüşmelerin Türkiye'ye fon akışına katkı sağlayacağını vurguladı.

Bakan Bolat: ABD'deki finans çevrelerinde Türkiye algısı çok olumlu

ABD'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından 13. Türkiye Yatırım Konferansı düzenlendi.

Konferansa, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Toplantıda, Türkiye'deki yatırım ortamı ve fırsatları anlatıldı. Türkiye'ye yatırım çağrısında bulunuldu.

Bakan Bolat: "OVP, yatırımcılara açık bir davet niteliğinde"
Bakan Bolat: "OVP, yatırımcılara açık bir davet niteliğinde"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konferansı TRT Haber'e değerlendirdi.

"Türkiye'ye iş ve yatırım yapma ilgisi çok yüksek"

"120 den fazla Amerikalı yatırımcılar 80 Türk iş dünyasından katılımcılar CEO'lar yer aldılar. Ülkemizin genel ekonomik durumu ve Türkiye'nin dış ticaretteki atılımları yabancı yatırımlardaki cazibesi Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinin son yıllarda kazandığı yüksek ivmeden bahsettim. Edindiğimiz izlenim Türkiye'nin algısı çok olumlu. Amerikan iş ve finans çevrelerinde yeni dönemde güven ortamı sunan enflasyonla mücadeleyi de temel ekonomik hedef haline getirmiş Türkiye'ye iş yapma Türkiye ile ticaret yapma ve reel sektör ye da mali yatırım yapma ilgi ve iştah yüksek."

Konferansta Türkiye'nin Orta Vadeli Programı da anlatıldı. Para politikası sıkılaşmasının enflasyonu düşürmeye yardımcı olacağı belirtildi.Mali disipline yönelik atılan adımlara değinildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği güveni artırıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ekonomi programının hedefleri ve izlenecek yol haritasına ilişkin bir sunum yaptı.

Sosyal medya adresinden paylaşımda bulunan Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalara verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur" dedi.

Görüşmelerin Türkiye'ye fon akışına katkı sağlayacağını vurguladı.

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ABD Mehmet Şimşek Ömer Bolat
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