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Ekonomi
AA 19.09.2023 23:56

Türk ve İngiliz iş dünyasının temsilcileri Londra'da buluştu

Türk ve İngiliz iş dünyasının temsilcileri İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Invest in Türkiye Forum 2023" etkinliğinde buluştu.

Türk ve İngiliz iş dünyasının temsilcileri Londra'da buluştu

Tüm gün süren etkinliğin öğleden önceki kısmı Londra'daki bir otelde, öğleden sonraki kısmı ise İngiltere Parlamentosu'nda yapıldı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın açılışını yaptığı etkinlikle, Türk ve İngiliz iş dünyasının üst düzey temsilcileri, finans ve yatırım uzmanları görüş alışverişinde bulundu.

"Türkiye'nin pek çok güçlü yönü mevcut"

Büyükelçi Ertaş, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olmayı hedeflediğini, bunun daha fazla ticaret ve yatırım ile gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirterek yatırımcılara Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirme tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'nin yatırımcılar açısından önemine dikkati çeken Ertaş, "Türkiye'nin pek çok güçlü yönü mevcut. Türkiye doğu ve batı arasında birçok bölge ile bağı olan önemli bir köprü, geçiş kapısı konumundadır" ifadesini kullandı.

Ertaş, Türkiye'den 4 saat uçuş mesafesinde yaklaşık 1,5 milyar insanın yaşadığı bir pazarın bulunduğuna dikkati çekerek, potansiyel yatırımcıların Gümrük Birliği Anlaşması yoluyla Avrupa pazarına erişiminin mümkün olduğunu hatırlattı.

Büyükelçi Ertaş, Türkiye'nin yarısı 35 yaşının altında olan dinamik ve vasıflı nüfusu ile önemli bir imalat üretim merkezi olduğunu vurguladı.

"Togg sadece kendini otomobil şirketi değil, teknoloji şirketi olarak görüyor"

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt da Türkiye ve İngiltere'nin karşılıklı ticaret ve yatırımlarının giderek büyümesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Türkiye'nin yatırımlar açısından büyük potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Gaunt ayrıca, Türkiye'nin otomobili Togg'un üretim tesislerini ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini belirterek, "Togg sadece kendini otomobil şirketi değil, teknoloji şirketi olarak görüyor. Çünkü o otomobillerde kullanılan teknoloji olağanüstü. Togg gibi çalışmak büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Etkinliği organize eden EEL Events'in Kıdemli Proje Yöneticisi Emine Azed Acar da "'Invest in Türkiye Forum 2023', uluslararası yatırımcılara ve iş dünyasına Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik koridoruna dahil olma fırsatı sunuyor." ifadelerini kullandı.

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