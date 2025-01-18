Bakan Bayraktar: Yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da ilk 5'teyiz

Bakan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İzmir'deki Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşa ettiği Entegre Güneş Paneli ve Hücre Üretim Tesisi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefine güç katacak tesisin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Enerjinin büyük dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hayatın her alanında, ekonomilerin bütününde elektrik yoğun bir şekilde kullanılırken roller değişiyor; tüketici ülkeler üretici hale geliyor. Dijitalleşme, çok büyük fırsatları ve başta siber saldırılar olmak üzere tehditleri de beraberinde getiriyor. Yapay zeka, büyük veri, her sektörde olduğu gibi enerjide de büyük bir talep artışı ile dönüşümü zorunlu kılıyor. Dağıtım ve iletim şebekesi işletmeciliğinde geleneksel çözümler yerini çok daha yenilikçi ve farklı alternatiflere bırakıyor. İklim değişikliği, salgın sonrası yaşadığımız tedarik zincirindeki kırılmalar ve küresel ticarette ülkelerin giderek daha korumacı politikalar izlemesi hepimizi meseleye farklı anlayış ve yaklaşımla değerlendirmeye sevk ediyor. Türkiye olarak bu çerçevede yeni bir enerji mimarisi oluşturmayı hedefliyoruz."

"Son 15 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik"

Bakan Bayraktar, bütüncül ve kapsamlı yeni stratejiler geliştirerek Türkiye'nin enerji dönüşümünü gerçekleştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Yenilenebilir enerjinin her derde deva olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerji yatırımlarına yoğunlaşarak artan talebi karşılayıp dışa bağımlılığı azaltarak, karbonsuz üretimle net sıfır emisyon hedefine katkı sağlıyoruz. Türkiye olarak son 15 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Rüzgar ve güneşte neredeyse sıfır olan kurulu gücümüzü bugün 33 bin megavatın üzerine çıkarttık. Sadece güneşte Mart 2013'te, bundan 11 yıl önce 91 kilovatlık ilk tesisimizle çıktığımız bu yolda, hamdolsun bugün yaklaşık 20 bin megavatlık bir kurulu güce eriştik. Bugün itibarıyla rüzgar ve güneşten ürettiğimiz elektrik, ülkemizdeki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını karşılar hale geldi. Rüzgar ve güneşle birlikte tüm yenilenebilir enerjinin, mevcut kurulu gücümüz içindeki payını yüzde 60'a ulaştırdık. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da ilk 5'teyiz, dünyada ise 11'inci sırada yer alıyoruz. İnşallah bu yıl Avrupa'da ilk 3, dünyada da ilk 9 ülke arasına gireceğiz."

"Güvenli bir yatırım ortamı oluşturmaya gayret ediyoruz"

Alparslan Bayraktar, yeni bir ihale modeliyle 2035'e kadar her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması yapacaklarını belirterek, yenilenebilir enerji politikalarını oluştururken Türkiye'yi ithal yakıttan kurtarıp başka bir bağımlılığa teslim edilmemesine dikkat ettiklerini vurguladı.

Dünyada panel üretiminin yüzde 75'i, hücre üretiminin yüzde 85'i, wafer üretiminin de yüzde 97'sinin tek bir ülkede gerçekleştirildiğini aktaran Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle biz yerli sanayimizi teşvik amacıyla YEKA yarışmalarında RES'lerde kullanılacak olan türbinlerin asgari 55 puanlık yerlilik şartını, GES'lerde kullanılacak olan panellerde de asgari yüzde 75 yerlilik oranını sürdürmeye devam edeceğiz. Ortaya koyduğumuz uzun dönemli, ölçek ekonomisine sahip ve öngörülebilir politikalarla daha güvenli bir yatırım ortamı oluşturmaya gayret ediyoruz. Jeopolitik konumuyla, nitelikli insan gücü ve yenilikçi ekosistemiyle, Türkiye büyüyen potansiyeli yüksek bir pazardır. Ülkemizi güçlü sanayi politikalarımız ve teşvik programlarımız ile daha da cazip hale getiriyoruz."

Güneş santrallerinde kullanılan aksamlarda yüzde 75, rüzgar santrallerinde ise kule, kanat ve jeneratörde yüzde 70'in üzerinde yerlilik seviyelerine ulaşıldığını bildiren Bayraktar, bu alanda gidecek daha çok yolun olduğunu ifade etti.

Enerji yatırımlarında izin süreci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024 sonu itibarıyla yenilenebilir enerji santrallerine 26 milyar liralık yerli katkı bedeli ödediklerini belirterek, "Bu destekler sayesinde GES için; taşıyıcı yapı, kablolar, hücre, cam, çerçeve, kablo bağlantı kutusu ve fotovoltaik modüllerini yerli imkanlarla üretmeye başladık. RES için de jeneratör, kanat, kule ve kule bağlantı elemanları ülkemizde üretilebilir hale geldi." diye konuştu.

Bugün itibarıyla çoğunluğu sanayi tüketicileri olmak üzere yatırımcıların elinde yaklaşık 23 bin 500 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi bulunduğunu aktaran Bayraktar, şunları söyledi:

"Rüzgar ve güneş izin süreçlerinde reform niteliğinde olacak değişikliklerle ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 48 ayı bulan izin süreçlerini 18 aya düşürmek, konuyu da bir an önce Meclis'imizin gündemine getirerek yasalaştırmak ve bu alandaki düzenlemeleri sadeleştirmek istiyoruz. İzin süreçlerinin kısalmasıyla tahsis ettiğimiz veya edeceğimiz kapasiteleri çok daha hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz."

Bayraktar, bugün resmi açılışını yaptıkları tesiste, ithal edilen güneş paneli hücresini yerli üreteceklerini ve böylece bu üründe dışa bağımlılığı azaltacaklarını sözlerine ekledi.