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Ekonomi
AA 11.06.2025 14:51

Bakan Bayraktar: Eskişehir'in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Eskişehir'in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor. Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak" dedi.

Bakan Bayraktar: Eskişehir'in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor
[Fotograf: AA]

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geleceğin ham maddesiyle, enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım, ekonomide yeni bir çağ başlayacak. Savunmadan uzay sanayisine, yenilenebilir enerjiden elektrikli araçlara, nükleerden ileri teknoloji sistemlerine… Eskişehir'in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor. Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak. Türkiye için tarih yazmaya devam ediyoruz."

 

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Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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