Hafif Sağanak Yağışlı 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 29.01.2026 17:03

Bakan Bayraktar, bu yıl öz tüketim amaçlı 3 bin 500 megavat kapasite tahsis edileceğini açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, yenilenebilir enerjide sanayicilerin, fabrikaların, otellerin kendi tüketimleri için enerji tesisi kurmak istediğini belirterek "Kamu kurumlarımızı, stratejik önemi haiz sektörleri, ihracat kabiliyeti olan sektörleri önceliklendiren bir modelle 3 bin 500 megavatı yatırımcılarımızla buluşturacağız" dedi.

Bakan Bayraktar, bu yıl öz tüketim amaçlı 3 bin 500 megavat kapasite tahsis edileceğini açıkladı
[Fotoğraf: Arşiv]

Bakan Bayraktar, A Haber canlı yayınında enerji gündemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2026'da stratejik sektörlere öncelik vereceklerini aktardı.

Yenilenebilir enerjide sanayicilerin, fabrikaların, otellerin kendi tüketimleri için tesis kurmak istediğine dikkati çeken Bakan Bayraktar, "Belediyelerimizin talepleri var. Kamu kurumlarımızı, stratejik önemi haiz sektörleri, ihracat kabiliyeti olan sektörleri önceliklendiren bir modelle bu 3 bin 500 megavatı yatırımcılarımızla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında enerji iş birlikleri yoğunlaşacak

Türkiye'nin dış ülkelerdeki enerji projelerine yönelik çalışmalarına da değinen Bayraktar, şubatta Libya'da yeni lisanslama ihalesi turu olacağını aktardı.

Bayraktar, Türkiye'nin bu ihaleye gireceğini belirterek, "İddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Ümit ediyorum, oradan alabileceğimiz sahalarda yeni projeleri birlikte geliştirebileceğiz." dedi.

Libya'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yeni sahalarla ilgili çalışmalarının devam ettiğini ve Libya'daki projelerde mevcut çalışan şirketlerle ortaklık konusunda görüşmeler olduğu bilgisini paylaşan Bayraktar, "Bunu da 2026'nın ilk yarısında neticelendirmeyi hedefliyoruz. İstediğimiz ticari şartlar oluştuğunda Libya'ya Türkiye olarak çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz." diye konuştu.

Bayraktar, şubatta Somali'ye hareket etmesi planlanan yeni sondaj gemilerinden Çağrı Bey'in nisanda bölgede sondaja başlayacağını dile getirerek, Türkiye'nin Suriye'ye ihraç ettiği elektriğin de 2026'da Halep hattının devreye girmesiyle daha da artacağını kaydetti.

Enerji fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını ifade eden Bayraktar, "Türkiye'nin 2026 enflasyon hedefi, yüzde 20'lerin altında bir hedef. Bu hedefe uygun bir şekilde bir fiyat düzenlemesi yapabiliriz ama şu anda mesela şubat ayı için henüz böyle bir planlamamız yok." dedi.

ETİKETLER
Alparslan Bayraktar Enerji Yenilenebilir Enerji
Sıradaki Haber
Bakan Işıkhan: İş gücü piyasamızın güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk devletleri yakın iş birliği içinde
18:51
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldı
17:51
Dijital birliğin "kanatlı askerleri" sürü halinde sahaya çıktı
17:44
Portekiz için üretilecek gemilerin ilkinin bloğu kızağa alındı
17:38
Filistin: İsrail geçen yıl Batı Şeria'da 685 çevre ihlali gerçekleştirdi
17:25
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor
Asrın felaketinde komutanın üşümesin diye verdiği montu 3 yıldır geri vermek için saklıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ