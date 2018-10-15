Bakan Albayrak'tan enflasyonla mücadele açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Yeni Havalimanında düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuştu.

Albayrak, Türkiye’nin başat projelerinin uzunca bir süre malum kesim tarafından bilinçli olarak itibarsızlaştırıldığını söyledi.

"Dengelenme süreci arzu ettiğimiz seviyede devam ediyor"

Ekonomide özellikle son dönemde dış ticaret rakamlarının ardından dengelenmenin başladığına şahit olduklarını ifade eden Albayrak, "İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz'da yüzde 70'lere çıkarak çok güçlü dengelenmenin sinyalini verdi. Dengelenme süreci arzu ettiğimiz seviyede devam ediyor." dedi.

Albayrak, Yatırımcıların, küresel oyuncuların Türkiye’ye olan güveninin her geçen gün güçlenerek katlanmaya devam ettiğini söyledi.

Albayrak, "Özellikle haftasonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkanlarda yer aldığını gördük." diye konuştu.

"Kötü bir dönemi geride bıraktık"

Bakan Albayrak, "Gerek enflasyon rakamları gerek kur ve faiz oranları açısından kötü bir dönemi geride bıraktık." dedi.

Albayrak, şunları söyledi:

"Türkiye aynı anda hem gelişmiş ülkeler nezdinde yaşanan kritik süreci hem de kendisine yönelik oluşturulan spekülatif saldırıları çok büyük bir başarı ile beklenenin çok altında bir hasarla atlattı."

Kaynak: AA