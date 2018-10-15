Dolarda düşüş sürüyor

Geçen haftanın son işlem gününde 5,9867'ye kadar yükselen dolar/TL, analistlerin destek olarak takip ettiği 5,80'in altına geriledi.

Dolar 5,7934 ile son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kaybıyla 5,8730'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, son 6 iş gününü düşüşle tamamlamasının ardından yeni haftaya da değer kaybıyla başladı.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,58 azalışla 6,7510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,95 değer kaybıyla 7,6553'ten işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1565, dolar endeksi ise yüzde 0,07 artışla 95,29 seviyesinde.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, serbest kalan Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson'la ilgili yaptığı açıklamaların döviz piyasasındaki pozitif havayı desteklediğini belirtti.

Trump hafta sonu yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İlişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım" demişti.

Yurt içinde temmuz ayı işsizlik ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de eylül ayı perakende satışlar ve New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in altının görülmesi durumunda 5,75 seviyesinin gündeme geleceğini dile getirdi.

Kaynak: AA