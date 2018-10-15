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GSM operatörlerinden "enflasyonla mücadeleye" destek

Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek kararı aldı.

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GSM operatörlerinden &quot;enflasyonla mücadeleye&quot; destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde "Türkiye kazanacak" sloganıyla açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek sürüyor. 

Türk Telekom yıl sonuna kadar açıklayacağı yeni tarifelerde yüzde 10 indirim uygulayacak.

Vodafone Türkiye de belirlediği bazı tarifelerde yüzde 10 indirim yapacak. Uygulama gelecek hafta itibarıyla başlayacak. Yeni abonelerin yararlanabileceği indirim kampanyası, yıl sonuna kadar sürecek.

Turkcell de abonelerinin internet kotalarını 2'ye katlama kararı almıştı. Yıl sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında "Turkcell"liler aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanabilecek. Ayrıca dijital uygulamalar BiP, TV+, Dergilik, Fizy ve Lifebox'ta geçerli gigabaytların 2 katına çıkarılması kararı alındı. 

Kaynak: AA

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