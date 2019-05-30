Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Milli Enerji ve Maden Politikamız ile başlattığımız, yenilenebilir enerjide yerli üretim hamlemiz dolu dizgin devam ediyor. 2. Rüzgar YEKA ihalesi, cari açığımızın düşmesine, yerli üretimimizi artırmaya ve fiyatların düşmesine katkı sağlayacak başarılı bir sonuç ile tamamlandı. pic.twitter.com/GUvzapcjvk — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 30 Mayıs 2019

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Milli Enerji ve Maden Politikamız ile başlattığımız, yenilenebilir enerjide yerli üretim hamlemiz dolu dizgin devam ediyor. 2. Rüzgar YEKA ihalesi, cari açığımızın düşmesine, yerli üretimimizi artırmaya ve fiyatların düşmesine katkı sağlayacak başarılı bir sonuç ile tamamlandı" dedi.

Albayrak ayrıca kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını bildirdi.

Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını kaydeden Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışanlarının 7 yıl gibi uzun bir süredir beklediği bir müjdeyi paylaşıyoruz. Kurumda 3 yıl çalışmış olan, lisans düzeyinde eğitimi olan tüm arkadaşlarımız, öğrenim ve yaş şartı aranmaksızın, bu sınava girebilecek. 5 yıl içinde 2 sınav gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışanlarının, 7 yıl gibi uzun bir süredir beklediği bir müjdeyi paylaşıyoruz. Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 30 Mayıs 2019

Albayrak, müfettiş yardımcıları için de bir müjde verdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yeterlilik sınav süreçlerini tamamlayarak vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını gerçekleştiriyoruz. Atamalara ilişkin işlemleri Bakanlığımız bünyesinde tamamladık ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Verdiğimiz iki sözü de yerine getirdik. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: TRT Haber, AA