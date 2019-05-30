15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini de öngören torba teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Hurda araç teşviği 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak.
Yeni yasada madencilikle ilgili düzenlemeler de bulunuyor.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, yükümlülüğündeki ruhsatları bölerek aynı alanda birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek.
Yasaya göre, İstanbul'da "Galata Vakıf Üniversitesi" kurulacak.
Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenlik ihtiyaçları, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanabilecek.
Kırıkkale'nin "Bahşili" ilçesinin adı, yazımında birlik sağlanması için "Bahşılı" olarak değiştirilecek.
Kaynak: TRT Haber