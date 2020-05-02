Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Bakan Berat Albayrak, 6 Mayıs Çarşamba günü uluslararası yatırımcılarla saat 16.00'da telekonferans aracılığı ile görüşecek.

Citigroup ve Societe Generale'in düzenleyeceği konferans basına kapalı olacak.