Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 6 Mayıs'ta uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Bakan Berat Albayrak, 6 Mayıs Çarşamba günü uluslararası yatırımcılarla saat 16.00'da telekonferans aracılığı ile görüşecek.
Citigroup ve Societe Generale'in düzenleyeceği konferans basına kapalı olacak.
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