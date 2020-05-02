Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, IMF'ye Gürcistan'a COVID-19'la mücadelesi için 200 milyon dolarlık destek fonu ayırması nedeniyle teşekkür etti.

Ülkesine verilen bu desteğin IMF tarafından atılan bir dayanışma adımı olduğuna dikkati çeken Gakharia, "Bu görünmez düşmanı birlikte durarak yeneceğiz" ifadelerini kullandı.