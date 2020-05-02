Koronavirüs salgını, tüketim alışkanlıklarını da etkiledi. Uzmanların "bol bol C vitamini tüketin" önerisi karşılık buldu. C vitamini ağırlıklı sebze-meyveler, alışveriş listesine daha çok girdi. Ankara'da 11 Mart'tan bu yana, 14 tondan fazla portakal tüketimi ile rekor kırıldı.

Ankara Toptancı Hali verilerine göre, 11 Mart-30 Nisan arasında portakalın ardından ikinci sırayı 7 bin tonun üzerinde tüketimle elma aldı. Her mevsim tezgahların gözdesi olan muz, 5 bin tonla üçüncü oldu.

Yüzde 15 artış

Çilek ve armut da en çok tercih edilen meyveler arasına girdi. İlk 4 ayda 35 bin tona ulaşan portakal tüketimi, geçen yıla göre yüzde 15 oranında arttı.

Sebze tüketiminde ise ilk sırayı domates aldı. 11 Mart'tan 30 Nisan'a kadar Ankara'da 14 bin tondan fazla domates satıldı. Domatesi, patates ve salatalık takip etti. 1 Ocak-30 Nisan tarihlerinde de Ankara'da 25 bin ton ile en fazla domates tüketildi.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: Mustafa Tunç