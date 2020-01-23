50. Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos zirvesinde konuştu.

Albayrak, "Son 17 yılda çok büyük yatırımlar yapıldı. Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam. Son 5 yılda ihracat performansımız çok daha iyi. Maliye politikaları konusunda güçlü bir karnemiz var. Biz küresel anlamda güçlü bir süreçten geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber