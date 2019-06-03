Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Albayrak, açıklanan rakamların, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyduğunu belirtti.

Enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü belirten Albayrak, "İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." ifadelerini kullandı.

Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor.



Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız. pic.twitter.com/Fpha3AeQzD — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 Haziran 2019

Kaynak: TRT Haber