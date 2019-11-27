TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı. Bakan Albayrak, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, sunum yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Enflasyonun 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6 olması öngörülüyor. 2022 yılında enflasyonun yüzde 4,9'a düşmesi beklenmekte. Önümüzdeki dönemde mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.

2019 yılı işsizlik oranının yüzde 12,9, 2020 yılı işsizlik oranının yüzde 11,9 olması beklenmekte.

Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak. Böylece 100 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek. Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek.

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