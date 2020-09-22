Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Albayrak: Ekonomimiz güçlü bir yükseliş mesajı verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi.
Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Tüketici güven endeksi son dakika bakan albayrakSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 11:29
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