Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 396 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 13.433 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 6.600 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 5.596 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 artışla 8.283 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 yükselerek 22.205 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,2128 seviyesinden işlem görüyor.
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