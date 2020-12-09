Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2020 fiyatı... 9 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,861 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 9 Aralık’ta gram altın 468 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020...9 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 468,7 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 470,2 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 468,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını da 3.138 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.861 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve Brexit konusundaki olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bugün ABD'de toptan eşya stokları ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.885 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 468 lira 50 kuruşken satışı ise 468 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 763 lira satış fiyatı 768 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 9 Aralık güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.861,31 dolar
Satış: 1.861,50 dolar
Gram
Alış: 468,50 lira
Satış: 468,70 lira
Çeyrek
Alış: 763,57 lira
Satış: 768,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.113,00 lira
Satış: 3.138,00 lira
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