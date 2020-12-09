Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ocak-ekim arasında toplam 14 milyon 284 bin 110 yolcu ağırlandı.

Aynı dönemde İstanbul Havalimanı'ndan 19 milyon 990 bin, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 4 milyon 400 bin, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ise 4 milyon 767 bin yolcu seyahat etti.

Yaz döneminde yoğun olarak kullanılan Antalya Havalimanı'nda aynı dönemde 8 milyon 989 bin 75 yolcu ağırlandı.

Adana Havalimanı'nda da iç hatta 1 milyon 948 bin 638, dış hatta 207 bin 866 olmak üzere 2 milyon 156 bin 504 yolcu ağırlandı.

Geçen yılın aynı döneminde ortalama yolcu sayısı 135

Ocak-Ekim 2020'de Türkiye'deki tüm havalimanlarından gidiş-geliş seferleriyle seyahat eden yolcu sayısı 70 milyon 594 bin 381 oldu.

Türkiye'deki havalimanları merkezli 722 bin 84 geliş-gidiş seferi yapılırken, bunların 482 bin 249'sini iç, 239 bin 835'ini dış hat seferleri oluşturdu.

Buna göre, 10 aylık dönemde Türkiye merkezli geliş-gidiş seferlerinde uçak başına ortalama 98 yolcu seyahat etti. Geçen yılın aynı döneminde uçak başına ortalama yolcu sayısı 135 olarak hesaplandı.