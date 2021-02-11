Kırkağaç’ta sonbahar aylarında hasadına başlanan zeytin, yaprağından çekirdeğine kadar tümüyle değerlendiriliyor.

Kilosu 20 liradan satılıyor

İlçedeki 114 bin dekar alanı kaplayan zeytin bağlarındaki zeytinlerin kalan posaları sabuna dönüştürülerek değerlendiriliyor.

Ev hanımları, evlerin bahçesinde bulunan kazanlarda posaları kaynatıyor ve ürettikleri sabunları kilosu 20 liradan satarak ekonomiye katkı sağlıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Çöpe gidecek ürün ekonomiye kazandırılıyor

Tarım ve Orman Kırkağaç İlçe Müdürü Cihan Doğan, üretimle hem herkesin ihtiyacının karşılandığını hem de ekonomiye katkı sağlandığını söyledi:

"Herkes kendi evinin ihtiyacını, komşusunun ihtiyacını gidermek amacıyla, hemen hemen Kırkağaç'ın her mahallesinde pekmez gibi sabunda yapılıyor. Birikmiş posası olan üreticilerimiz, bu işi bilen usta ablalarımız, annelerimiz yardımıyla sabun yaparak, hem kendi aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de çöpe gidecek olan zeytinyağı posasını ekonomiye kazandırmış oluyorlar."