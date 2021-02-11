Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2020 ve geçen yılın son çeyreğine ilişkin küresel ticaret verileri raporunu açıkladı.

Küresel ticaretin mal ticareti öncülüğünde 2020'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8 artarak toparlandığı vurgulanan raporda, bunun da 2020’de küresel ticarette yıllık düşüşü yüzde 9’a tutmasını sağladığı belirtildi. Geçen yılın ilk yarısında küresel ticarette yüzde 15 düşüş görülmüştü.

Raporda, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki küresel ticaretteki toparlanmanın “düzensiz” olduğuna vurgu yapılarak, büyük ölçüde gelişmekte olan ülkelerde mal ticaretinden dolayı güçlü kaldığı ifade edildi.

Toparlanmanın tekrar yavaşlaması bekleniyor

Raporda, UNCTAD'ın küresel ticarette toparlanmanın Covid-19’un seyahat sektörünü olumsuz etkilemeye devam etmesinden dolayı yılın ilk çeyreğinde tekrar yavaşlamasını beklediğine yer verildi.

UNCTAD’nın raporunda, yılın birinci çeyreğinde 2020’nin son çeyreğine göre küresel mal ticaretinde yüzde 1,5 ve küresel hizmet ticaretinde ise yüzde 7’lik bir düşüş tahmini yapılırken, bu tahminin Covid-19 salgını ve hükümetler tarafından sunulan teşvik paketlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle “değişken” olabileceğine vurgu yapıldı.