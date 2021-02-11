Turkish Cargo tarafından hava kargo sektörünün nabzını tutan profesyoneller arasında fikir alışverişi yapılması, dijitalleşme, aşı taşımacılığı ve hava kargonun geleceği gibi önemli gündemlerin konuşulması amacıyla hayata geçirilen "Cargo Talks" isimli çevrim içi seminerlerin ilki düzenlendi.

Programın açılışında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, salgının kontrol altına alınabilmesi için hava yolu şirketlerinin aldığı önlemlerden bahsederek, 127 ülkeye uçuşlar gerçekleştiren, 320'den fazla uluslararası güzergaha uçan bir şirket olarak THY'nin bu süreçte çok hızlı kararlar aldığını anlattı.

Aycı, bütün çabalar sayesinde Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) ile "SimpliFlying" tarafından yapılan değerlendirmede sağlık ve güvenlik kategorisinde en yüksek seviye olan "Diamond" statüsünü aldıklarını anımsattı.

Aycı, çalışanların gösterdiği özgüven sayesinde 2020'yi Avrupa'da en çok iş yapan ağ olarak bitirdiklerini ve dünyada da ilk 5 şirket arasına girdiklerini vurguladı.

"Turkish Cargo salgın sürecinde muhteşem bir başarı elde etti"

İlker Aycı, Turkish Cargo'nun salgın sürecinde muhteşem bir başarı elde ettiğinin altını çizerek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Salgının ilk döneminde bütün hava trafiği durmuşken Turkish Cargo'nun faaliyetleri hiç kesinti yaşamadan sürdü. Herkese maske, tıbbi ekipman, ilaç götürüldü. Kargo operasyonları salgınla savaşta gerçekten çok önemli bir rol üstlendi. O anda çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin hızlıca taşınması gerekiyordu. Hızlı bir şekilde tıbbi ekipmanların tedarik edilmesi çok önemli hale geldi. Turkish Cargo da 2020'de tıbbi tedarik hacmi açısından dünyanın en önemli hava taşımacılığı şirketlerinden birisi haline geldi."

Aycı, bu süreçte yolcu uçaklarını da kargo uçağı olarak kullandıklarını ve 25 hava kargo uçağının yanına 50 yolcu uçağının da katıldığını belirterek, "Bunları kargo uçağı haline getirdik. Bu şekilde kargo kapasitemiz epey arttı. Dünyadaki en önemli 5 hava kargo taşımacılık şirketi içerisine girdik." dedi.