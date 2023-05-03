ATAK, 9 yıldır TSK'nın gücüne güç katıyor

Yüksek manevra kabiliyeti, yeni nesil hedef tespit sistemi, etkin ve özgün silah teknolojisiyle dikkati çeken milli taarruz helikopteri ATAK, 90 dereceye yakın açılarla yükselme, dalma, burun ya da kuyruk sabit kalacak şekilde kendi etrafında dönme gibi helikopterler için zor kabul edilen manevraları başarıyla gerçekleştiriyor.

Avcı kaskının sağladığı avantajla, başta gece olmak üzere her türlü olumsuz hava koşullarında uçabilen ATAK, terörle mücadele kapsamında Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da güvenlik güçlerine destek oluyor.

Türkiye'yi helikopter satın alan bir ülke konumundan helikopter üreten ve satan bir ülke konumuna yükselten ATAK'ın TSK envanterindeki sayısı her geçen gün artıyor.