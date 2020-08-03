Haber Giriş: Kaynak: AA
Asya borsaları karışık seyretti
[Fotoğraf: Reuters]
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Çin'de beklentilerden iyi gelen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) risk iştahını artırırken, dünya genelinde artan koronavirüs vakaları bazı pay piyasalarındaki negatif seyirde etkili olmaya devam etti.
Gelişmelerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 1,2 artışla 3.350 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 artışla 22.195 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 105,9 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 azalışla 37.238 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 24.383 puanda seyrediyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1 artışla 2.251 puandan günü tamamladı.
Etiketler: Şanghay bileşik endeksi Nikkei 225 endeksi Sensex endeksi Hang Seng endeksi Kospi endeksi asya borsalarıSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 09:53
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 43 doların üstünde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz