Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,9 artışla 26.537 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 104,33 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştirdiği toplantıda beklentilere paralel politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,50'de sabit tutmasının ardından Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 2.625 puandan kapanış yaptı.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 primle 3.370 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 26.756 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 azalışla 43.777 puanda seyrediyor.