Ekonomi
TRT Haber 30.10.2025 11:44

Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret görüşmelerinde. Hükümet, işçi ve işveren tarafı görüşmelere aralık ayında başlayacak. Yeni ücret 31 Aralık'a kadar belli olacak.

Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak

Asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım sürüyor. Görüşmeler aralık ayında başlayacak. 15 kişilik asgari ücret tespit komisyonu yeni ücreti belirleyecek. Komisyonda; hükümet, işçi ve işveren tarafını 5'er üye temsil edecek.

İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Komisyon kararları oy çokluğuyla alacak.

Asgari ücret belirlenirken birçok veri hesaba katılacak. Ücret, kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemleri de etkileyecek

Yeni asgari ücret en geç 31 Aralık’a kadar belli olacak.

Asgari ücrete yapılacak artış yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek. Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlükte olacak.

Asgari Ücret Ekonomik Düzenlemeler
