ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk yarısını güçlü büyüme ve karlılıkla tamamladı.

Şirketin 2021'in 6 ayındaki cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 7 milyar liraya ulaştı.

ASELSAN'ın brüt karı, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 66 artarken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 yükselişle 1,9 milyar lira oldu.

FAVÖK marjı yüzde 27,3 olan ASELSAN'ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2,5 milyar liraya çıktı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 57 gerçekleşti. Bakiye siparişleri toplamı ise 9,2 milyar dolar seviyesine ulaştı.

"Yılının ilk yarısında 711 milyon dolarlık yeni sipariş aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, yılın ilk yarısında 711 milyon dolarlık yeni sipariş aldıklarını belirtti.

Hem yurt içinde kritik savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik siparişler aldıklarını hem de yurt dışında önemli işlere imza attıklarını belirten Görgün, "İhracat yaptığımız ülke sayısı 71'e çıktı. ASELSAN gerek Türk savunma sanayisine olan katkılarını artırmaya, gerekse de bu tecrübeyi sağlık, enerji, finansal teknolojiler gibi savunma dışı alanlara aktarmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek." diye konuştu.