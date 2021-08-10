Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu (NFIB), temmuz ayına ait ABD Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi temmuzda 2,8 puan azalarak 99,7 değerine geriledi. Endeks, haziranda 102,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Çalışan bulma sıkıntısı devam ediyor

Bu dönemde ABD'deki küçük işletmelerin iyimserliğinde yaşanan düşüşte, iş gücü piyasasında devam eden çalışan bulma sıkıntısı etkili oldu.

Söz konusu veri küçük işletmelerin ülkedeki ekonomik toparlanmaya daha az güvendiğini ortaya koydu.

Tedarik zincirinde de aksama var

Açıklamada görüşlerine yer verilen NFIB Başekonomisti Bill Dunkelberg, küçük işletme sahiplerinin ekonominin gücüne olan güvenlerini kaybettiğini ve istihdamda yavaşlama beklendiğini belirtti.